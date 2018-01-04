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Elektriklili otomobil tarihinde bir ilk! Benzinli araçları geçti

Kullanımı giderek artan elektrikli otomobiller ilk kez benzinli ve dizel otomobilleri geçti. Norveç'te Aralık itibariyle yeni satılan araçların yüzde 52'si elektrikli ve hibrid araçlardan oluştu

Elektriklili otomobil tarihinde bir ilk! Benzinli araçları geçti

Kullanımı giderek artan elektrikli otomobiller ilk kez benzinli ve dizel otomobilleri geçti. Norveç'te Aralık itibariyle yeni satılan araçların yüzde 52'si elektrikli ve hibrid araçlardan oluştu

04 Ocak 2018 Perşembe 15:56
Elektriklili otomobil tarihinde bir ilk! Benzinli araçları geçti
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DÜNYADA elektrikli otomobil kullanımın en yaygın olduğu ülke olan Norveç, yeni bir rekora imza attı. İlk kez bir ülkede elektrikli araçların satışı, benzinli ve dizel otomobillerin satışını geçti. Aralık ayı itibariyle satılan her bir yeni aracın yarısından fazlası elektrikli oldu. Yüzde 52'lik pazar payı, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise bu oran yüzde 40 seviyesindeydi.

TESLA'NIN TESLİMATI ARTIŞTA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

Norveç'te yaşanan artışta Tesla'nın teslimatları önemli rol oynadı. Tesla 1032 adet Tesla S, 1429 adet de Tesla X'in teslimatını tamamladı.

2017 yılının toplamına bakıldığında ise Norveç'te elektrikli motorlu araçların payı yüzde 39.2'ye çıktı. Bu oran önceki sene yüzde 29.1 idi.

Ülkede elektrikli araçlar arasında en çok satılan model ise 12 bin 164 ile Volkswagen e-Golf. Onu BMW i3 ve Toyota Rav4 izliyor. Tesla'nın modelleri 4 ve 5'inci sıralarda yer alıyor.
 

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