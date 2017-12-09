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Elektrikli "Kangal S4" görücüye çıktı

Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından üretilen "Kangal S4" adlı elektrikli otomobil, "Yerli otomobil üretimine biz hazırız" sloganıyla tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Elektrikli otomobil üretimine katkı vermek istiyoruz ve üniversite olarak hazır olduğumuzu söylüyoruz" dedi

Elektrikli "Kangal S4" görücüye çıktı

Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından üretilen "Kangal S4" adlı elektrikli otomobil, "Yerli otomobil üretimine biz hazırız" sloganıyla tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Elektrikli otomobil üretimine katkı vermek istiyoruz ve üniversite olarak hazır olduğumuzu söylüyoruz" dedi

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:55
Elektrikli "Kangal S4" görücüye çıktı
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CUMHURİYET Üniversitesi (CÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından üretilen "Kangal S4" adlı elektrikli Otomobil, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde "Yerli otomobil üretimine biz hazırız" sloganıyla görücüye çıktı.

Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İBRAHİM CAN ve 13 kişilik ekibinin çalışmaları sonucu Otomotiv ve İmalat Mühendisliği laboratuvarında 4 ayda üretilen "Kangal S4", vatandaşlara tanıtıldı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Doç. Dr. Can, tanıtımda aracı müze bahçesinde bir süre kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de yerli otomobil üretiminin söz konusu olduğuna değinerek, "Üniversite olarak biz bu işe hazır olduğumuzu söylüyoruz." dedi.

Otomobilin özelliklerinden bahseden Yıldız, "Kangal S4, Sivas 4 Eylül anlamına geliyor. Yaz döneminde TÜBİTAK destekli 67 takımın yer aldığı yarışta 16. olduk. İnşallah bir yıl sonraki hedefimiz birinci olmak. Şu an 70 kilometre hıza çıkıyoruz. 100 kilometrede 1,4 enerji harcıyor yani buradan Ankara'ya gidişimiz 5 liraya mal oluyor." diye konuştu.

Yıldız, aracın geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Üniversite olarak bir projeyle bunu geliştirip 2018 yılında birinci olma hedefimiz var. Elektrikli otomobil üretimine katkı vermek istiyoruz ve Cumhuriyet Üniversitesi olarak hazır olduğumuzu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Can da aracın teknik özelliklerini anlatarak, prototip aşamasında olduklarını söyledi.

Aracı 4 ayda tamamladıklarını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Bundan önce "Kangal V1" modelimiz vardı. Bu aracımızı da onun üzerine geliştirdik. Aracımızın şasisi diğerlerinden farklı olarak alüminyum kompozit malzemelerden yapıldı, hidrolik fren sistemine sahip. Trafiğe çıkabilmesi için geliştirilmesi gerekiyor. Trafiğe çıkabilecek ölçütlere de ulaşabileceğine inanıyoruz."

TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda elektromobil kategorisinde 67 takım arasında enerji verimi olarak 4'üncü, sırlama turlarında ise 16. sırada yer alan aracın üzerinde 1,5 kilovat gücünde elektrikli motor, 60 vat 72 amper lityum demir fosfat batarya bulunuyor ve 6 ila 8 saat arasında şarj edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet üniversitesiÇÜKangal S4
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