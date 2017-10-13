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Elektrikli araç satışlarında büyük artış

Türkiye'de yılın 9 ayında elektrikli ve hibrit araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 717 artarak 2 bin 763'e ulaştı

Elektrikli araç satışlarında büyük artış

Türkiye'de yılın 9 ayında elektrikli ve hibrit araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 717 artarak 2 bin 763'e ulaştı

13 Ekim 2017 Cuma 13:33
Elektrikli araç satışlarında büyük artış
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TÜRKİYE Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu'nun (TEHAD) elektrikli  ve hibrit otomotiv satış verilerine göre, yılın 9 aylık döneminde hibrit otomotiv  pazarında en çok ilgi gören araç Toyota C-HR oldu. Bu dönemde 2 bin 184 adet  Toyota C-HR satıldı. Onu,130 adetle Toyota RAV4 Hibrit, 117 adetle de Toyota  YARIS Hibrit izledi.
 
Türkiye'de yılın 9 aylık döneminde 46 elektrikli ve 2 bin 717 hibrit  araç satışı yapıldı. Böylece söz konusu dönemde elektrikli ve hibrit araç satışı  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 717 artarak  2 bin 763'e yükseldi.  Türkiye'de geçen yılın 9 ayında 338 adet elektrikli ve hibrit araç satışı  yapılmıştı.
 
TEHAD Kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünya  genelinde 2011'de 45 bin adet elektrikli araç satıldığını, geçen yıl ise bu  rakamın 2 milyona ulaştığını belirtti.
 
Araç satışlarındaki bu artışın devam edeceğini kaydeden Bayram, "2025  yılı itibarıyla satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli olacak. Elektrikli  otomobilin göreceği bu talep karşısında ülkemizin, daha fazla otomotiv ve batarya  teknolojisine yatırım yapması gerekiyor. Özellikle lityum bazlı batarya  teknolojisi ve enerji depolamanın stratejik öneminin farkında olmalı."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Bayram, elektrikli ve hibrit araç kullanımının daha fazla teşvik  edilmesi için köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkı, şehir içi otoparklardan  ücretsiz yararlanma, şehir merkezlerine giriş üstünlüğü ve ilk alımda parasal  destek gibi imkanların sunulması gerektiğini ifade etti.

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Türkiye Elektrikli Ve Hibrid Araçlar PlatformuTEHAD
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