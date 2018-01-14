Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Unsuz ekmek tarifi
Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı!
Trafikte akıllı tutanak dönemi
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 14 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Elektrik zammına vatandaştan tepki 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken elektriğe gelen zammın 1 Ocak’tan itibaren geçerli olması gerekirken 2017’nin faturalarına da yansıtılmasının haksızlık olduğunu vurguladı

Elektrik zammına vatandaştan tepki 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken elektriğe gelen zammın 1 Ocak’tan itibaren geçerli olması gerekirken 2017’nin faturalarına da yansıtılmasının haksızlık olduğunu vurguladı

14 Ocak 2018 Pazar 20:03
Elektrik zammına vatandaştan tepki 
banner404

PALANDÖKEN Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ocak ayı içinde saatleri okuyarak 2017’de kullanılan kısmı da zamlı tarifeden tahsil etmek haksızlık ve adaletsizliktir. Elektrik şirketleri zammı vurguna çevirmemelidir. Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi gereklidir. Yetkililer bu şirketleri acilen denetlemeli ve vurgunun önüne geçilmeli” dedi. Elektriğe gelen zamla 42 milyona yakın elektrik abonesinin şaşkın olduğunu bir de 2017 yılında kullanılan elektriğin fiyatının 2018 birim fiyatı üzerinden tahsil edilmesi ile büyük bir haksızlığın yapıldığını ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Özel şirketler faturalarda haksız kazanç elde ediyor. Şöyle ki elektrik fiyatlarına 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 8.4 elektrik zammı yapıldı. Bu zam esnafın da vatandaşın da zaten belini büküyor. Bir de üstüne özel şirketler faturalardan haksız kazanç elde ediyor. Örneğin, son okuma günü 13 Aralık olan vatandaşın diğer faturası 11 Ocak’ta okunuyor. 13 Aralık ile 1 Ocak arasındaki 18 günlük elektrik sarfiyatının faturası 2017 yılında uygulanan birim fiyattan uygulanması gerekirken tam tersine 2018 tarifesinden faturalandırılıyor. Bu fatura üzerinden vurgun yapmaktır. Bu durumun düzeltilmesi gerekir” diye konuştu. 
'ABONEYE İADE EDİLSİN'
1 Ocak öncesinde zamlı fiyattan faturalandırılan abonelerin ücretinin bir sonraki faturadan düşürülerek iade edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu haksız zam esnafın maliyetini artırır. Esnaf ve sanatkarın sermayesinin ne kadar kısıtlı olduğu ortada. En çok desteklenmesi gereken küçük esnaf bu zamlardan da en çok etkilenen kesim oluyor. Vergiden kredilere kadar birçok alanda esnaf ve sanatkar desteklenirken, elektrik, su ve doğalgazda en yüksek faturanın esnafa ödetilmesi yanlış. Sokakları esnafın tabela ve vitrin ışıkları aydınlatıyor. Elektrik zamları ile esnafın ışığı söner, sokaklar karanlık kalır. Esnafa faturalarda özel bir tarife uygulanmalı ki sokaklarımız kararmasın” şeklinde konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TESKElektrikZamTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Büyükanne Projesi' bitiyor
'Büyükanne Projesi' bitiyor
Kamu ücretlerine düzenleme 
Kamu ücretlerine düzenleme 
Elektrik zamlandı  
Elektrik zamlandı  

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim