Elektrik zammına vatandaştan tepki 

PALANDÖKEN Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ocak ayı içinde saatleri okuyarak 2017’de kullanılan kısmı da zamlı tarifeden tahsil etmek haksızlık ve adaletsizliktir. Elektrik şirketleri zammı vurguna çevirmemelidir. Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi gereklidir. Yetkililer bu şirketleri acilen denetlemeli ve vurgunun önüne geçilmeli” dedi. Elektriğe gelen zamla 42 milyona yakın elektrik abonesinin şaşkın olduğunu bir de 2017 yılında kullanılan elektriğin fiyatının 2018 birim fiyatı üzerinden tahsil edilmesi ile büyük bir haksızlığın yapıldığını ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Özel şirketler faturalarda haksız kazanç elde ediyor. Şöyle ki elektrik fiyatlarına 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 8.4 elektrik zammı yapıldı. Bu zam esnafın da vatandaşın da zaten belini büküyor. Bir de üstüne özel şirketler faturalardan haksız kazanç elde ediyor. Örneğin, son okuma günü 13 Aralık olan vatandaşın diğer faturası 11 Ocak’ta okunuyor. 13 Aralık ile 1 Ocak arasındaki 18 günlük elektrik sarfiyatının faturası 2017 yılında uygulanan birim fiyattan uygulanması gerekirken tam tersine 2018 tarifesinden faturalandırılıyor. Bu fatura üzerinden vurgun yapmaktır. Bu durumun düzeltilmesi gerekir” diye konuştu.

'ABONEYE İADE EDİLSİN'

1 Ocak öncesinde zamlı fiyattan faturalandırılan abonelerin ücretinin bir sonraki faturadan düşürülerek iade edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu haksız zam esnafın maliyetini artırır. Esnaf ve sanatkarın sermayesinin ne kadar kısıtlı olduğu ortada. En çok desteklenmesi gereken küçük esnaf bu zamlardan da en çok etkilenen kesim oluyor. Vergiden kredilere kadar birçok alanda esnaf ve sanatkar desteklenirken, elektrik, su ve doğalgazda en yüksek faturanın esnafa ödetilmesi yanlış. Sokakları esnafın tabela ve vitrin ışıkları aydınlatıyor. Elektrik zamları ile esnafın ışığı söner, sokaklar karanlık kalır. Esnafa faturalarda özel bir tarife uygulanmalı ki sokaklarımız kararmasın” şeklinde konuştu.