Elektrik zamlandı  

ELEKTRİK mühendisleri Odası (EMO), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararla elektrik faturalarına bu yıl içinde yansıyacak olan zammın maliyeti ortaya çıktı. Elektrik zammının büyük bölümünün enerji maliyetinden değil, dağıtım bedelinden kaynaklandığını açıklayan EMO, EPDK'nın 1 Ocak 2018'den itibaren uygulamaya konulan kararıyla çıplak enerji ve perakende hizmete yüzde 7, kayıp ve kaçak, dağıtım ve iletim bedellerine yüzde 12.7 zam yapıldığına dikkat çekti.

'EN DÜŞÜK 100 LİRA OLACAK'

Yeni elektrik tarifelerine göre meskenlerin, elektriği yüzde 8.8 zamlı kullanacaklarına dikkat çeken EMO'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, en az 230 kilovat saat olarak öngörülen dört kişilik bir ailenin asgari elektrik tüketimi için ödenecek faturanın aylık 100 lirayı aşacağının altı çizilerek, "2018 yılında başka zam yapılmasa bile yalnızca konutların kullandığı elektrik üzerinden 2.3 milyar TL fazladan tahsilat yapılacak" denildi. Bir kamu hizmeti olan elektrik için EPDK tarafından belirlenen yeni tarifelere göre, dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tarife gruplarına yüzde 8.41 ile yüzde 8.91 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını belirtilen EMO yaptığı açıklamada "Doğalgaz ve elektrik üreten şirketler geçen yıldan bu yana, dağıtım şirketleri de kur artışları nedeniyle artan kredi maliyetleri, yenilenebilir enerjinin yükü gibi gerekçeleri sıralayarak elektrik fiyatlarına zam yapılmasını istiyorlardı. Son olarak Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) elektrik üreten santrallere yapacağı doğalgaz satışlarına yüzde 8 zam açıklamasının ardından elektrik fiyatlarının artacağı beklentisi oluşturulmuştu. EPDK, 1 Ocak 2018 tarifeleriyle şirketlerin taleplerini dikkate alarak elektrik fiyatlarına zam yaptı" ifadelerine yer verildi.

