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Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı

Konutlarda 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 41,3 kuruş ödendi

Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı

Konutlarda 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 41,3 kuruş ödendi

29 Eylül 2017 Cuma 11:05
Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı birinci dönem (Ocak-Haziran) elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; konutlarda, 2017 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 41,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 41 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 25,4 kuruş ödendi

Sanayide, 2017 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31,5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 23 kuruş ödedi.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ilk altı ayda ortalama 109 kuruş ödendi

Konutlarda, 2017 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 108,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için ilk altı ayda ortalama 90 kuruş ödendi

Sanayide, 2017 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 110,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 87,4 kuruş ödedi. 

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Türkiye İstatistik KurumuElektrikDoğal GazTüik
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