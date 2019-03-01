Elektrik tüketimi şubatta azaldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 862 milyon 945 bin kilovatsaatle 15 Şubat’ta, en düşük tüketim ise 678 milyon 638 bin kilovatsaatle 3 Şubat’ta gerçekleşti.

Şubatta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,94 azalarak 22 milyar 628 milyon 965 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 0,38 azalışla 22 milyar 774 milyon 809 bin kilovatsaate düştü.

Elektrik üretiminin yüzde 21,39'u doğalgaz santrallerinden, yüzde 23,15'i ithal kömür ve yüzde 16,52'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 26,76'yı bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,60 oldu. Kalan yüzde 4,58'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ihracatı yüzde 55,73 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,81 azalarak, 175 milyon 964 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl şubatta 188 milyon 818 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Şubatta elektrik ihracatı ise yüzde 55,73 artarak 321 milyon 808 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Şubat'ta 206 milyon 637 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, geçen yıl aralık sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 88 bin 551 megavata ulaştı.