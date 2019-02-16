Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik
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RESMİ gazetede yayımlanan değişiklikle, 2.11.2013 tarihli ve 28809  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin"  57'nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinin eklendiği belirtildi.
Buna göre, ilgili yönetmeliğin (k) bendinin içeriğinin "YEKA için  verilen önlisanslarda önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine" olduğu bilgisine yer verildi.

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