Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Elektrik faturanızı düşürün

Yeni yılın zamlarla birlikte gelmesiyle sarsılan vatandaşlar, tasarruf etmek için bir çok yönteme başvuruyor

Elektrik faturanızı düşürün

Yeni yılın zamlarla birlikte gelmesiyle sarsılan vatandaşlar, tasarruf etmek için bir çok yönteme başvuruyor

24 Ocak 2016 Pazar 23:48
Elektrik faturanızı düşürün
banner404
EV hanımlarının kullanacağı bu yöntemlerle faturalarınızı düşürebilirsiniz. Elektrik, su ve doğalgaza gelen zamlar dolayısıyla vatandaş, yüksek gelen faturaları düşürmenin yollarını arıyor. Bu durumda en büyük görev ise ev hanımlarına düşüyor. Evde yapılan bazı tasarruflarla kabarık gelen faturalarınızı indirerek bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. İşte evinizde tasarruf edebileceğiniz yöntemler:
ELEKTRONİK CİHAZ ALIRKEN DİKKAT EDİN
Elektronik bir cihaz alırken enerji verimliliği A, A+, A++, A+++ cihazları tercih edin. Bu cihazlar daha az enerji ile çok daha fazla iş yapar. Buzdolabınızı güneş alan bir yere veya radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarının yanına koymayın. Buzdolabı dışarıdan ısı aldıkça içini soğutması zorlaşır ve elektrik tüketimi artar.
FIRININ KAPAĞINI GEREĞİNDEN FAZLA AÇMAYIN
Yemek pişirirken fırının kapağını gerektiğinden fazla açmayın. Kapağı her açışta fırın sıcaklığının 25-30 derece düştüğünü unutmayın. Ayrıca cam ve seramik kaplar tercih ederseniz fırın sıcaklığını 15 derece düşürebilirsiniz.
BULAŞIKLARI 60 YERİNE 50 DERECE İLE YIKAYIN
Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olmalısınız. Çamaşırları bastırdığınızda tamburla arasında bir karış boşluk kalmalıdır. Az kirli çamaşırlarda ekonomik programı uygulamalısınız. Bulaşıklarınızı makinede yıkayın. 60 derece sıcaklık yerine, 50 derecede yıkayarak da yüzde 10 daha az enerji tüketebilirsiniz. Çamaşırlarınızı nemli olarak ütülerseniz ütünüz daha az enerji harcar. Ütü alırken buhar ayarı ve buhar kapasitesi yüksek olan bir model seçmeyi unutmayın. Ütünüzün kendi kendine kireç tabakasını temizleyebilmesi de önemli.
Elektrik süpürgesinde torbalı yerine su haznelileri tercih edin. Süpürgeniz torbalıysa süpürmeden önce torbasını boşaltın ki çekim gücü düştüğü için enerjiyi boşa harcamasın.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 01:23
Anahtar Kelimeler:
ClkElektrik FaturasıFatura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim