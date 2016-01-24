Elektrik faturanızı düşürün

EV hanımlarının kullanacağı bu yöntemlerle faturalarınızı düşürebilirsiniz. Elektrik, su ve doğalgaza gelen zamlar dolayısıyla vatandaş, yüksek gelen faturaları düşürmenin yollarını arıyor. Bu durumda en büyük görev ise ev hanımlarına düşüyor. Evde yapılan bazı tasarruflarla kabarık gelen faturalarınızı indirerek bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. İşte evinizde tasarruf edebileceğiniz yöntemler:

ELEKTRONİK CİHAZ ALIRKEN DİKKAT EDİN

Elektronik bir cihaz alırken enerji verimliliği A, A+, A++, A+++ cihazları tercih edin. Bu cihazlar daha az enerji ile çok daha fazla iş yapar. Buzdolabınızı güneş alan bir yere veya radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarının yanına koymayın. Buzdolabı dışarıdan ısı aldıkça içini soğutması zorlaşır ve elektrik tüketimi artar.

FIRININ KAPAĞINI GEREĞİNDEN FAZLA AÇMAYIN

Yemek pişirirken fırının kapağını gerektiğinden fazla açmayın. Kapağı her açışta fırın sıcaklığının 25-30 derece düştüğünü unutmayın. Ayrıca cam ve seramik kaplar tercih ederseniz fırın sıcaklığını 15 derece düşürebilirsiniz.

BULAŞIKLARI 60 YERİNE 50 DERECE İLE YIKAYIN

Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olmalısınız. Çamaşırları bastırdığınızda tamburla arasında bir karış boşluk kalmalıdır. Az kirli çamaşırlarda ekonomik programı uygulamalısınız. Bulaşıklarınızı makinede yıkayın. 60 derece sıcaklık yerine, 50 derecede yıkayarak da yüzde 10 daha az enerji tüketebilirsiniz. Çamaşırlarınızı nemli olarak ütülerseniz ütünüz daha az enerji harcar. Ütü alırken buhar ayarı ve buhar kapasitesi yüksek olan bir model seçmeyi unutmayın. Ütünüzün kendi kendine kireç tabakasını temizleyebilmesi de önemli.