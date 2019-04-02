Elektrik faturalarına zam gelecek mi? EPDK konuya açıklık getirdi

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),elektrik fiyatlarında zam yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

EPDK'den yapılan açıklamada bazı medya organlarında, Resmi Gazete'de dün yayımlanan tarife değişikliğinin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsurun olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TÜKETİCİYE YANSIYAN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi, fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur. Kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini önemle rica eder, iyi çalışmalar dileriz."