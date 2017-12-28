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Elektriğe yeni yılda büyük zam!

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 8,8 zam yapılacak

Elektriğe yeni yılda büyük zam!

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 8,8 zam yapılacak

28 Aralık 2017 Perşembe 17:21
Elektriğe yeni yılda büyük zam!
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2 YILDIR zam yapılmayan elektrik fiyatlarına, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8,8 zam yapılacak.

2 YIL ARTIŞSIZ GEÇTİ

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6.8 zam yapılmıştı. O zamandan bu yana elektrik fiyatlarında hiçbir değişime gidilmedi. Elektrik fiyatlarıyla ilgili kararlar 3 aylık olarak veriliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak tarife de Aralık ayında ele alınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağını açıklamıştı.

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ElektrikZamELEKTRİĞE ZAM
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