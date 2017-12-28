Elektriğe yeni yılda büyük zam!

2 YILDIR zam yapılmayan elektrik fiyatlarına, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8,8 zam yapılacak.
2 YIL ARTIŞSIZ GEÇTİ
Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6.8 zam yapılmıştı. O zamandan bu yana elektrik fiyatlarında hiçbir değişime gidilmedi. Elektrik fiyatlarıyla ilgili kararlar 3 aylık olarak veriliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak tarife de Aralık ayında ele alınacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağını açıklamıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.