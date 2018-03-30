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Elektiriğe zam geldi! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2,89 zam yaptı

Elektiriğe zam geldi! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2,89 zam yaptı

30 Mart 2018 Cuma 15:36
Elektiriğe zam geldi! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak
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YILBAŞINDA elektriğe yapılan yüzde 8.8 zam sonrası yüzde 2.7 oranında bir zam daha yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, elektriğe 1 Nisan tarihinden itibaren zam gelecek. İlk tespitlere göre konutlarda elektrik yüzde 2.7 oranında zamlanacak. Meskenler için uygulanan elektrik tarifesi yılın başında bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün Resmi Gazete'de çıkan yeni kararla konut için kilovat 37.1251 kuruşa çıkarıldı. Sanayide kullanılan elektrik için ise farklı tarifeler devreye girdi. Zam oranlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu
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