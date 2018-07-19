ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda bu yılın Nisan ayında başlattığı üç Ekspres Hat 1 milyon 250 bin yolcu taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Antalya kent içi ulaşımına yeni araçlar ekledi. VS18 Ekspres Varsak-Sarısu, ML22 Ekspres Hurma-Meydan ve LC07 Ekspres Kundu-Dokuma hatları vatandaşların hizmetine girdi.
1 Milyon 250 bin yolcu
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, 1 Nisan’dan bu yana ekspres hatların yaklaşık 1 milyon 250 bin yolcu taşıdığını söyledi. Vatandaşlara konforlu ve ekonomik ulaşım hizmeti sunan ekspres hatların seyahat süreleri Varsak- Sarısu 60 dakika, Hurma-Meydan 40 dakika ve Kundu-Dokuma ise 1 saat 30 dakika sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin, VS18 Ekspres Varsak-Sarısu hattını kullanan vatandaşlar daha önce ulaşımda yaşadıkları zorlukların son erdiğini, devreye giren ekspres hatlar sayesinde aktarma yapmadan hızlı ve konforlu bir şekilde Sarısu’ya ulaştıklarını ifade ettiler.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda bu yılın Nisan ayında başlattığı üç Ekspres Hat 1 milyon 250 bin yolcu taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Antalya kent içi ulaşımına yeni araçlar ekledi. VS18 Ekspres Varsak-Sarısu, ML22 Ekspres Hurma-Meydan ve LC07 Ekspres Kundu-Dokuma hatları vatandaşların hizmetine girdi.