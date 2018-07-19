ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda bu yılın Nisan ayında başlattığı üç Ekspres Hat 1 milyon 250 bin yolcu taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Antalya kent içi ulaşımına yeni araçlar ekledi. VS18 Ekspres Varsak-Sarısu, ML22 Ekspres Hurma-Meydan ve LC07 Ekspres Kundu-Dokuma hatları vatandaşların hizmetine girdi.

1 Milyon 250 bin yolcu

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, 1 Nisan’dan bu yana ekspres hatların yaklaşık 1 milyon 250 bin yolcu taşıdığını söyledi. Vatandaşlara konforlu ve ekonomik ulaşım hizmeti sunan ekspres hatların seyahat süreleri Varsak- Sarısu 60 dakika, Hurma-Meydan 40 dakika ve Kundu-Dokuma ise 1 saat 30 dakika sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, VS18 Ekspres Varsak-Sarısu hattını kullanan vatandaşlar daha önce ulaşımda yaşadıkları zorlukların son erdiğini, devreye giren ekspres hatlar sayesinde aktarma yapmadan hızlı ve konforlu bir şekilde Sarısu’ya ulaştıklarını ifade ettiler.