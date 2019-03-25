Ekspertiz raporu, 1 Nisan'da zorunlu hale gelecek mi?

İkinci el araç alım satımında ekspertiz raporu sunma zorunluluğu 1 Nisan 2019 tarihinde hayata geçecek mi?

Ekspertiz raporu, 1 Nisan'da zorunlu hale gelecek mi?
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TSE ve Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu yönetmelik değişikliği kapsamında 1 Nisan 2019 tarihinden sonra yeni döneme başlanacağı, 2. el otomobil alım satımında ekspertiz raporunun zorunlu hale getirileceği açıklanmıştı. EkspertizBurada.com firması yöneticisi Erkan Özgür, 1 Nisan tarihine 1 hafta kalmasına rağmen ne Noterler Birliğinde ne de bu yönetmelik kapsamında Türkiye genelinde araç alım satımını sağlayacak bir sistem kurulmadığını belirtti. Özgür "Şuana kadar Türkiye genelinde TSE belgesi alabilen oto ekspertiz firma sayısı 76... Bu sayıya göre yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi sonucunda, Türkiye'de 2. el araç alım satımında tam bir kaos ortamı oluşacaktır." dedi. TSE belgesi almayan firmaların gerekçesinin sisteme geçiş maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığına dikkat çeken Erkan Özgür "Mevcutta faliyet gösteren bir ekspertiz firmasının, belge alma masrafı 10.000 TL'yi geçiyor. Bu ekonomik şartlarda firmalara kolaylık sağlanarak sayının ivedilikle arttırılması, 2. el araç alım satımının kaos ortamına sürüklendirilmemesi sağlanmalıdır. Bu konuyla alakalı Oto Ekspertiz firmaları sorularına cevap bulamıyor ve yetkililerden bir açıklama ve kolaylık sağlanmasını bekliyor. Ayrıca oto ekspertiz firmaları, Ticaret Bakanlığı tarafından taban fiyat belirlenmesini bekliyor." dedi.

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