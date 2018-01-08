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Eksik primle emekli olunabilir mi?

Bağ-Kur’lular, yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanma yaparak yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri konuşuluyla emekliliğe hak kazandı. Peki SGK’lılar da aynı imkandan yararlanabilecekler mi? Eksik primle emeklilik mümkün mü?

Eksik primle emekli olunabilir mi?

Bağ-Kur’lular, yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanma yaparak yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri konuşuluyla emekliliğe hak kazandı. Peki SGK’lılar da aynı imkandan yararlanabilecekler mi? Eksik primle emeklilik mümkün mü?

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
Eksik primle emekli olunabilir mi?
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100 BİN KİŞİYE YARAYACAK

Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim süresini dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olma yolu açılacak. Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor.

BİN 800 GÜN ŞARTI GELECEK

Çalışmayla öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az bin 800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart. Ancak bütçe dengeleriyle tereddütler çalışmanın yavaş ilerlemesine neden oluyor.

EKSİK PRİMLERİ ÖDEYEMİYOR

Çalışmayla tamamlanıp kısa süre içinde Meclis’e gönderilmesi bekleniyor. Güneş’in haberine göre, yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emeklilik yolu açılacak. Prim günü eksik olanlar, düzenlemenin 2018 yılında yasalaşmasını dört gözle bekliyor.

DÜZENLEME MASADA

Hastalık ve ekonomik kriz gibi gelişmelerin etkisiyle işini kaybeden ve iflas edip bir daha çalışma fırsatı bulamayan binlerce emekli adayı kendini güvende hissetmiyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye sıcak bakmayan hükümet, prim günü eksik olanlara kapı aralamış durumda.

İş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için işe giremeyen 100 bin kişiye emekli olma yolu açılacak. Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor.

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