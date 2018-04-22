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'Ekonomiyi esnaf ayakta tutuyor'

Günümüzde zincir marketlerin ve AVM’lerin vatandaşlar için yapamadığı fedakarlığı esnaf ve sanatkarın yaptığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın veresiye defteri 20 milyar TL” dedi

'Ekonomiyi esnaf ayakta tutuyor'

Günümüzde zincir marketlerin ve AVM’lerin vatandaşlar için yapamadığı fedakarlığı esnaf ve sanatkarın yaptığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın veresiye defteri 20 milyar TL” dedi

22 Nisan 2018 Pazar 22:57
'Ekonomiyi esnaf ayakta tutuyor'
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PALANDÖKEN “Başı dara düşen her vatandaşımız ülkenin dört bir yanındaki esnaf ve sanatkarımızdan veresiye alışveriş yapıyor. Esnafımızın yıllardır süregelen veresiye defteri sayesinde büyük bir sosyal dayanışma örneği sergileniyor. Oysa hiçbir zincir market ve AVM, hiçbir müşterisine bir sakızı dahi ücretini almadan satış yapmaz. Esnaf ve sanatkarımız, daralan ekonomide veresiye defteri ile adeta vatandaşın faizsiz bankasıdır" dedi.
'EN AZ ALACAKLIYA BORÇ 10 BİN LİRA'
Sayıları 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın her birinin ortalama 10 bin lira alacağı olduğunu belirten Palandöken, "Ekonominin sürekli dalgalanma göstermesi sebebiyle kredi kartını dolduran vatandaşlarımızın imdadına yine esnaf ve sanatkarımız koşuyor. Mahallenin bakkalı, manavı, kasabı, terzisi ve daha birçok sektördeki esnaf ve sanatkarımız, veresiye defteri ile vatandaşlara kefilsiz, faizsiz satış yaparak küçük esnaf dost elini uzatıyor. Sayıları 2 milyona yakın her bir esnaf ve sanatkârımızın ortalama 10 bin lira alacağı olduğu düşünülürse toplamda ülke genelinde esnaf ve sanatkarın 20 milyar TL alacağı var. Esnaf ve sanatkarımız Ahilik geleneğinden geldiği için vatandaş borcunu ödeyene kadar bekler ve bu bekleyiş esnasında da halen veresiye vermeye devam eder. Bu da esnafın ekonomideki yerinin önemini kavramak için yeterlidir” diye konuştu.

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