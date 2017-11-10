Ekonomiye güçlü desteğe devam

KOÇ Holding, ilk 9 ayda konsolide bazda 71.3 milyar TL gelir elde ederken; 3.8 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı elde etti.

İlk 9 ay finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Küresel büyüme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Üretim, istihdam, Ar-Ge, inovasyon ve dış pazarlarda büyüme önceliklerimizi koruyoruz. Yılın ilk 9 ayında 4.6 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirirken, aynı dönemde kombine ihracatımızı bir önceki yıla oranla dolar bazında yüzde 16 artırdık” diye konuştu.

30 milyar lira yatırım

Çakıroğlu, yılın ilk 9 ayında elverişli bir faaliyet ortamı olduğuna dikkat çekerken, Koç Topluluğu’nun da başarılı performansını sürdürdüğünü vurguladı. Çakıroğlu, “Son 5 yılda 30 milyar TL’nin üzerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın da etkisiyle, şirketlerimiz faaliyet gösterdikleri sektörlerde başarılı performans sergilediler. Topluluğumuz ekonomiye güçlü katkı sağlamaya devam etti” dedi. Ülkemizde otomotiv ihracatının yılın başından itibaren gösterdiği büyümeye dikkat çeken Koç Holding CEO’su, şöyle devam etti:

“Ford Otosan yılın ilk 9 ayında toplam ihracat adetlerini yüzde 12 artırmayı başardı ve Ford markasını Avrupa’da 3’üncü yılda da ticari araç lideri yaptı. Fiat Egea ailesinin de yüksek katkısı ile başarılı performansını sürdüren Tofaş, iç pazardaki pazar payını büyüttü. Satışları yüzde 17 artış gösterdi. 130’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat performansı ile öne çıkan Türk Traktör, ülkemizin toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini gerçekleştirdi.”

Arçelik’in yurt dışı satışları % 33 arttı

Yılın ilk 9 ayında Arçelik’in toplam cirosunu yüzde 31 artırarak sektöründeki lider konumunu koruduğunu aktaran Levent Çakıroğlu, “Beyaz eşya pazarında güçlü iç talep yılın ilk 9 ayında Arçelik’in yurt içi gelirlerine olumlu yansıdı. Avrupa’da özellikle ankastre segmentindeki büyümesini devam ettiren Arçelik, Pakistan, ASEAN ülkeleri gibi yeni pazarların artan katkısı ile uluslararası satışlarını yüzde 33 artırdı” dedi.