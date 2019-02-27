Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
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FİNANSIN TÜİK tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat  ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla  sonuçlandı. 

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin  ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için  enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında  yer aldı. 

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde  15,78 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon  beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 17,60 oldu. 

 Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde  0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye  düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış  göstermişti.

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