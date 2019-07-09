Ekonomist Özgür Demirtaş: Vergiler Sağlı Sollu gelecek, devlet daha da borçlanmak zorunda kalacak

AKP iktidarının ekonomi politikalarına uzman isimlerden eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ekonomist Özgür Demirtaş, AKP hükümetinin ekonomi anlayışını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda bütçenin gelir, gider hesabını açıklayan Demirtaş, bütçe açıklarının vergi ve faizlerle kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

İşte Demirtaş'ın Twitter'daki o paylaşımları:

1) Sizlere biraz Devletin geliri ve harcadığı para ile ilgili yazmak istiyorum. Bu Flood sayesinde konu hakkında biraz bilgileneceğinizi umuyorum. Son derece basit İlkokul matematiği ile anlatacağım. Umarım fayda sağlarım:

2) Devletin 2019 Mayıs ayı: Gelirleri: 71 Milyar 551 Milyon TL Harcadığı: 83 Milyar 603 Milyon TL Aradaki Açık: 12 Milyar 52 Milyon TL Kim ödeyecek bu 12 Milyar TL yi? Biz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Vergilerle, artan Faizlerle…

3) Devletin 2019 Nisan ayı: Gelirleri: 57 Milyar 670 Milyon TL Harcadığı: 75 Milyar 986 Milyon TL Aradaki Açık: 18 Milyar 317 Milyon TL Kim ödeyecek bu 18 Milyar TL yi? Biz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Vergilerle, artan Faizlerle…

4) Devletin 2019 Mart ayı: Gelirleri: 54 Milyar 370 Milyon TL Harcadığı: 78 Milyar 846 Milyon TL Aradaki Açık: 24 Milyar 477 Milyon TL Kim ödeyecek bu 24 Milyar TL yi? Biz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Vergilerle, artan Faizlerle…

5) Devletin 2019 Şubat ayı: Gelirleri: 66 Milyar 962 Milyon TL Harcadığı: 83 Milyar 737 Milyon TL Aradaki Açık: 16 Milyar 775 Milyon TL Kim ödeyecek bu 16 Milyar TL yi? Biz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Vergilerle, artan Faizlerle…

6) Devletin 2019 Ocak ayı Gelirleri: 96 Milyar 951 Milyon TL Harcadığı: 91 Milyar 860 Milyon TL Aradaki Fazla: 5 Milyar 91 Milyon TL Ama durun! Bunun 40 Milyarı vergi dışı gelir! Kim ödeyecek bu 35 Milyar TL yi? Biz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Vergilerle, artan Faizlerle…

7) Devletin ilk 2019 yılının ilk 5 ayında, Harcadığı para: 414 Milyar 32 Milyon TL, Geliri: 347 Milyar 504 Milyon TL Aradaki AÇIK: 66 Milyar 528 Milyon TL

8) Daha acısını yazayım! Devletin 2019 yılının ilk 5 ayında Harcadığı Para 414 Milyar 32 Milyon TL dedim ya: VERGİden gelen gelirleri sadece 262 Milyar 866 Milyon TL. Yani Devletin topladığı vergi harcamalarının sadece %63’ü.

9) Peki NE OLACAK? Daha da fakirleşeceğiz. Vergiler Sağlı Sollu gelecek. Devlet daha da borçlanmak zorunda kalacak. Borçlandıkça Faizler daha da zorlayacak. Ekmek aslanın ağzında olacak.

10) Bunlar olurken Türkiye: Mezhebi bir diye, İdeolojisi aynı diye, kafa yapısı aynı diye kimsenin Türkiye’nin yardımına koşmadığını anlayacak…

11) Bunlar olurken halk: Harcanan her kuruşun hesabını sorması gerektiğini, her 1 liranın kıymetini anlamak zorunda kalacak. Belki (keşke) o zaman RASYONEL olmayı, MATEMATİK öğrenmesi gerektiğini anlayacak Üzgünüm...