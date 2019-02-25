Ekonomist Eğilmez'den pazarda ekonomi dersi

EKONOMİK durumun en gerçekçi göstergelerinin izlenebileceği yerlerden biri de semt pazarları. Bu kapsamda Türkiye'de ekonomi biliminin duayen isimlerinden Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez öğrencileriyle birlikte pazara giderek, dersini pazarda verdi. ​Eğilmez, öğrencilerine arz, talep, enflasyon, stagflasyon, deflasyon gibi temel ekonomik kavramları, pazarda satılan ürünler üzerinden güncel rakamlar ve somut örneklerle anlattı.

'ENFLASYONDAN NEDEN BU KADAR KORKULUYOR?'

Sebze, meyve ve temel gıda fiyatlarında yüksek artışların görüldüğü bir dönemde öğrencilerine ekonomide fiyatın oluşma süreci ve bunu etkileyen faktörleri yerinde anlatan Eğilmez, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Öğrencilerin, "Enflasyondan neden bu kadar korkuluyor?", "Merkez Bankası para basıp borçları ödese ne olur?", "Cari açığın artışı bizi nasıl etkiler?" sorularına cevap veren Eğilmez, yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında pazar esnafıyla da sohbet etti. Türkiye'de ilk kez yapılan semt pazarında ekonomi dersi, kimi esnafın müşteri çekmek amacıyla yaptığı mini gösteriler, pazarcıların satış tekerleme ve sloganları yanında pazar esnafının ekonomik gelişmelere dair özgün yorumlarıyla renkli bir ortamda gerçekleşti. Eğilmez, öğrencilere iktisat biliminin temel mantığının somut olaylarla kavratılması, ekonomik terim ve tanımların daha kolay ve kalıcı bir öğrenme süreciyle anlatılmasını hedefledikleri 'Pazarda ekonomi derslerine' bir süre daha devam edeceklerini belirtti.