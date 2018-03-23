Ekonominin patronundan döviz yorumu: Sınır getireceğiz

Şimşek, daha fazla Türk şirketin halka açılması gerektiği yönünde görüş belirtti ve hükümetin yatırım bankalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin makro-ihtiyati çerçevesini güçlendirdiğini ve ülke ekonomisinin "farklı" bir büyüme trendine girdiğini sözlerine ekledi.

Şimşek, ayrıca, büyük şirketlerin döviz riskini düzgün bir şekilde yönetemediğini gördüklerini söyledi.

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