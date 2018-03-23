Ekonominin patronundan döviz yorumu: Sınır getireceğiz

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa'da Türkiye ekonomisine ve mali politikaya ilişklin açıklamalarda bulundu. Reel sektörün Dövizle borçlanmasına sınırlandırma getireceklerini belirten Şimşek, Türkiye'de mali politikanın tekrar doğru yola girdiğini dile getirdi.
"BÜYÜK ŞİRKETLER DÖVİZ RİSKİNİ YÖNETEMİYOR"
Şimşek, ayrıca, büyük şirketlerin döviz riskini düzgün bir şekilde yönetemediğini gördüklerini söyledi.
Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin makro-ihtiyati çerçevesini güçlendirdiğini ve ülke ekonomisinin "farklı" bir büyüme trendine girdiğini sözlerine ekledi.
"DAHA FAZLA TÜRK ŞİRKETİ HALKA AÇILMALI"
Şimşek, daha fazla Türk şirketin halka açılması gerektiği yönünde görüş belirtti ve hükümetin yatırım bankalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.
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