"Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum" deyip meydan okudu!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, " Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarınızda nasıl başarılı olamadıysanız, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE NASIL BAŞARAMADIYSANIZ YİNE BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Ekonomi üzerinden oyun oynanıyor diyen Erdoğan, "Bu oyunları boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Asıl olan sizdeki bu yürek var ya, asıl olan bu. Roman kardeşlerim ceplerinde para olmadan hayat mücadelesi verdiler veriyorlar. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarınızda nasıl başarılı olamadıysanız, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız." şeklinde konuştu.