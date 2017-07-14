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'Ekonomimiz güçlü bir toparlanma ve büyüme içerisinde'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Gerçekten de kalıcı reformlar da yaptık. Ekonomimizi hızlı güçlü bir toparlanma ve büyüme içerisinde." dedi

'Ekonomimiz güçlü bir toparlanma ve büyüme içerisinde'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Gerçekten de kalıcı reformlar da yaptık. Ekonomimizi hızlı güçlü bir toparlanma ve büyüme içerisinde." dedi

14 Temmuz 2017 Cuma 22:13
'Ekonomimiz güçlü bir toparlanma ve büyüme içerisinde'
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette İzmir'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Şimşek, İzmir'in üreten bir şehir olmanın yanı sıra Türkiye'nin en önemli gelişme motorlarından biri durumunda bulunduğunu söyledi.

Şimşek, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye birçok darbeye şahit oldu ama hiçbir darbe geçen seneki teşebbüste olduğu gibi kanlı ve hain olmadı. Bütün darbeler kötüdür. Darbeler Türkiye'yi geri götürmüştür. Demokrasinin sekteye uğraması hemen hemen her alanı etkiliyor. Geçmişte yapılan darbelerde ekonominin ve diğer bütün boyutlarıyla ülkenin darbe öncesi seviyeye gelmesi yıllar almış. Türkiye geçen sene hain bir darbe girişimine sahne oldu ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin gösterdiği basiret ve mücadele sayesinde Türkiye bu badireyi atlattı."

"Kalıcı reformlar da yaptık"

Türkiye'nin tekrar yüzde 5 büyümeyi işaret eden bir dinamizm içerisinde bulunduğunu kaydeden Şimşek, istihdam noktasında Türkiye'nin büyük bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Küresel kriz sonrası 6 milyon vatandaşın işe girdiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Geçen sene istihdam sağlamaya üretmeye devam ettik ama bu sene çok ciddi bir başarı var. Bunda tabii ki Cumhurbaşkanı ve Başbakanın liderliğinde atılan adımlar var. Bir istihdam ihracat yatırım seferberliği başlattık. Gerçekten de kalıcı reformlar da yaptık. Ekonomimizi hızlı güçlü bir toparlanma ve büyüme içerisinde bunu devamlı kılmak için daha çok çalışacağız inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekAK Parti15 Temmuz
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