Ekonomik savaş deşifre oldu! Katar'a...

ÜLKELER arası diplomatik hamleler de savaşlar da çağa o kadar ayak uydurdu ki artık bankacılara ekonomik savaş planı hazırlatılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Körfez'deki rakibi Katar'a finansal savaş açtığı ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ABD Büyükelçisi Yousef al-Otaiba'ya ait bir e-posta hesabında ortaya çıkan ekonomik savaş, tahvil ve türev işlemlerde yapılacak manipülasyonla Katar'ın para birimine saldırıyı kapsıyor.

Geçmişi karanlık bir bankacı olan İngiliz David Rowland'in sahibi olduğu Lüksemburg merkezli Banque Havilland tarafından hazırlanan planda, Katar'ın tahvil değerini düşürmek hedeflendi. The Intercept'in ortaya çıkardığı belgelerde nihai hedef ise ülkenin nakit rezervlerini boşaltacak bir döviz krizi çıkarmak.

BAE İLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Planı hazırlayan Rowland'ın başta emirliklerden Abu Dabi Veliaht Prensi Mohammed bin Zayed ile yakın ilişkisi var. Banque Havilland, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülkenin kamu fonu Mubadala ile işbirlikleri için anlaşmalar imzaladı. Planın aktarıldığı dokümanlarda "Getiri eğrisini kontrol edip, geleceğe karar verin" gibi tavsiyelerle ülkedeki borçlanma maliyetini yükseltme hedefleri aktarılıyor. Tahvil getirilerindeki oynamaların ekonominin sağlıklı olup olmadığına işaret ettiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar piyasaları bu kadar manipüle edecek ve doğrudan bir ülkeyi hedef alacak planın kaydının tutulmasını şaşkınlıkla karşıladı. Katar'a dört Körfez ülkesinin uyguladığı ambargo sırasında çok zor günler yaşandı. Ambargonun en sert uygulandığı dönemde para birimi dengesiz hale getirilirken 38 milyar dolarlık da maliyeti oldu.

HİÇ İŞLEM YAPMADIK

Banque Havilland iddiaları yalanlarken, "Katar'ın ne tahvilllerinde, ne borsasında ne de CDS veya benzeri bir finansal enstrümanında işlem yapmadık" açıklamasını geçti. Ancak hacklenen belgelerde Vladimir Bolelyy isimli bir banka analistinin planın hazırlayıcısı olduğu gözüküyor.