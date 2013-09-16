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Ekonomik Rapor çıktı

ALTSO tarafından her yıl hazırlanan ekonomik raporun yeni sayısı çıktı

Ekonomik Rapor çıktı

ALTSO tarafından her yıl hazırlanan ekonomik raporun yeni sayısı çıktı

16 Eylül 2013 Pazartesi 00:07
Ekonomik Rapor çıktı
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 ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından her yıl hazırlanan ve ilçenin sosyo-ekonomik durumunu yansıtan Ekonomik Rapor kitabının yeni sayısı çıktı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Tabiri yerindeyse Alanya ekonomisinin kalbi bu kitapta atıyor. Bu önemli kitabı temin etmek isteyenleri ALTSO'ya bekliyoruz" dedi. 2012 yılı verileri göz önüne alınarak hazırlanan kitapta ilçenin tarihi, coğrafyası, sosyal yapısı, turizmdeki potansiyeli, enerji ve haberleşme kaynakları, tarımı, hayvancılığı, kent yapısı, ticareti ile turistik işletme belgeli tesislerinin envanteri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Rehber niteliğindeki kitap, ALTSO üyelerine ve ilgili kurumlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Kitap birkaç gün içinde odanın resmi web sayfası olan www.altso.org.tr adresinden de ilgililerin istifadesine sunulacak. ALTSO Başkanı Şahin, düzenli olarak çıkarılan kitabın, Alanya'nın tüm yönleriyle tanınması ve tanıtılması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi. Kitapta yer alan bilgilerin toplanması kadar, bu bilgilerin en kısa zamanda kullanılması ve paylaşılmasının da çok önemli olduğuna işaret eden Şahin, ilçeye yatırım yapmak isteyen veya kendisine Alanya'dan ortak bulmak isteyen firmalara kitabın çok yararlı olacağını kaydetti.
Kitap sayesinde dünyaca ünlü turizm kenti olan Alanya'nın tarım alanında da ön planda olduğunun gözler önüne serildiğini ifade eden Şahin, "Böylesine önemli bir yayını kamuoyunun ve iş dünyasının hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak çıkarılan kitabın gelecek yıllarda daha detaylı işleneceğini düşünüyorum. Şu anda kitapta A'dan Z'ye ilçenin bütün özellikleri ve ekonomik yapısı anlatılıyor. Tabiri yerindeyse tarımın ve iş dünyasının ilçedeki kalbi bu kitapta atıyor. Bu önemli kitabı temin etmek isteyenleri ALTSO'ya bekliyoruz. İlgili birimdeki arkadaşlarımız kitaba ücretsiz sahip olmak isteyenlere yardımcı olacaklardır" dedi.

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Son Güncelleme: 16.09.2013 00:09
Anahtar Kelimeler:
ALTSOEKONOMİK RAPOR
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