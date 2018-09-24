Ekonomik kriz Nar Festivali'ni iptal ettirdi

Döşemealtı'nda 13 yıldır devam eden Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşleri, ekonomik kriz gerekçesiyle bu yıl yapılmayacak.

Ekonomik kriz Nar Festivali'ni iptal ettirdi
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TÜRKİYE'NİN Hicaz narlarının yetiştiği Döşemealtı ilçesinde 13 yıldır kesintisiz devam eden Nar Festivali, ekonomik gerekçelerle bu yıl iptal edildi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, iptali sosyal medya hesabından duyurdu. Genç, “Döşemealtı Belediyemiz tarafından bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirmeyi planladığımız yağlı pehlivan güreşleri ve Nar Festivali programı, ülkemizin içinde bulunduğu, aynı zamanda ilçemizde de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iptal edilmiştir. Güreş ve festival komitemiz tarafından alınan iptal kararını kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 12:28
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