'Ekonomik istikrar sürecek'

O günlerin artık geride kaldığını belirten Özlü, "2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, bugün 170 milyar doları hedefleyen bir ülke haline geldi. Onca badireye, iç ve dış çalkantıya rağmen ekonomimiz istikrarlı büyümesini sürdürdü, bundan sonra da sürdürmeye devam edecek" diye konuştu.
'SEÇİM BAHANESİNİ KULLANMAYIN'
Ekonominin güven ve istikrar ortamında büyüdüğüne işaret eden Özlü, yatırımcının güven ve istikrar ortamında yatırım yapmaktan çekinmeyeceğini, işini, aşını büyütmek için çalışacağını anlattı. Özlü, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin bu yönde atılan önemli bir adım olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yeni sistem ile ülkemiz çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacak, tüm belirsizlikler ortadan kalkacak. Seçimlere belirsizlik ortamı olarak bakmak yanlıştır. Ayrıca seçimleri bahane ederek, seçimleri fırsat bilerek ekonomimiz üzerinde spekülasyon yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türk ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır. Seçim atmosferi boyunca da güçlü olmaya, istikrarını korumaya devam edecektir."
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