Ekonomik güven endeksi sert düştü

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2018 verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %15,4 oranında azalarak 83,9 değerinden 71 değerine düştü

Ekonomik güven endeksi sert düştü
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TÜİK Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2018 verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %15,4 oranında azalarak 83,9 değerinden 71 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
 
Eylül ayında tüketici güven endeksi 59,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 90,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 88,5 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 57,3 değerine geriledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 18:25
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