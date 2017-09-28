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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 102,8 oldu

Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 102,8 oldu

28 Eylül 2017 Perşembe 22:45
Ekonomik güven endeksi azaldı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 106 değerinden 102,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, inşaat sektörü, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Eylül ayında inşaat sektörü güven endeksi 83,5 değerine, tüketici güven endeksi 68,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 103,3 değerine geriledi. Eylül ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 110,8 değerine yükseldi.

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EkonomikTüik
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