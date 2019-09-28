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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla yüzde 1.3 azalarak 87.1'den 86'ya geriledi.

EKONOMİ 27.09.2019, 13:23
Ekonomik güven endeksi azaldı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1.3 azalarak 87.1'den 86'ya düştü. Endeksteki gerileme, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Eylül ayında tüketici güven endeksi 55.8, reel kesim güven endeksi 99.7 değerine geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi 89.3, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.6 ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60.1 değerine yükseldi.

#Ekonomik güven endeksi #eylül #tüik
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