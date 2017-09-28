Ekonomik güven endeksi açıklandı!

EKONOMİK güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %3 oranında azalarak 106 değerinden 102,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksi ndeki düşüş, inşaat sektörü, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Eylül ayında inşaat sektörü güven endeksi 83,5 değerine, tüketici güven endeksi 68,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 103,3 değerine geriledi. Eylül ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 110,8 değerine yükseldi.

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