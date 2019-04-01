Ekonomide yeni çerçeve haftaya belli olacak!

TÜRKİYE, son bir yıllık dönemde 24 Haziran genel ve 31 Mart yerel seçimlerinden oluşan süreci tamamladı. Ülkenin önünde 2023’e kadar seçim bulunmuyor. Ankara’nın gündeminde ekonomi ön plana çıktı. Hükümet, iş dünyasının ve piyasaların önünü daha rahat görmesini sağlayacak adımlar için düğmeye bastı. Ekonomi yönetimi, yeni dönemde alınacak tedbirleri belirlemek üzere bu hafta yoğun bir çalışma temposuna girecek. Bu yıl için yüzde 2.3 öngörülen ekonomik büyümeyi yeniden hızlandırmaya ve enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta bir televizyon programında yaptığı açıklamada, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenleme ile hayata geçirileceğini belirtti. Albayrak, gelecek haftayı işaret ederek, 8 Nisan haftasında lansman niteliğinde genel bir çerçeveyi açıklamayı düşündüklerini ifade etti. Albayrak, bankaların kredi yapılandırmaları ve kredi portföyleriyle ilgili çalışmalarda da belirli bir noktaya geldiklerini, atılacak adımlarla olası risklere karşı potansiyel kırılganlık alanlarının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldıklarını kaydetti.

ONUNCU PLAN VE HAL YASASI

Seçim dolayısıyla çalışmalarına 24 Şubat’ta ara veren TBMM, yarın mesaiye başlayacak. Meclis’in gündem maddelerinin ilk sıralarında ekonomi düzenlemeleri yer alacak. 2019-2023 yıllarını kapsayan Onuncu Plan, önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, daha sonra da genel kurulda görüşülecek. Sebze meyve fiyatlarındaki aşırı artışı önlemeyi amaçlayan hal yasa taslağıyla ilgili çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. Toptancı hallerinde komisyoncuları aradan çıkarmayı öngören taslağın kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hükümetin Meclis’in önüne getireceği bir diğer düzenleme de gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını tek metinde toplayan vergi reformu olacak. Vergi reformu yasa taslağının mayıs ayına kadar tamamlandıktan sonra Meclise sunulması, yaz tatiline kadar da Meclis’ten çıkartılması hedefleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME YILI

Hükümetin önünde bu yıl 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bulunuyor. Kamu görevlileriyle toplu iş sözleşmesi iki yılda bir yapılıyor. Memur emeklilerinin aylıkları da buna göre belirleniyor. En son 2017 yılında memur sendikalarıyla masaya oturan hükümet, 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı. 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ağustos ayında yapılacak. Ayrıca, memurlardan önce kamuda çalışan yaklaşık 230 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerçekleştirilecek.

3600 EK GÖSTERGE

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası sırasında da dile getirdiği 3600 ek göstergenin bütçe dengelerini zorlamayacak şekilde hayata geçirilmesi öngörülüyor.