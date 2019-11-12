Ekonomide sevindiren gelişme! 2,48 milyar dolar fazla verdi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Eylül'de cari denge 2,48 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık cari fazla 5,9 milyar dolar oldu. Cari işlemler hesabı, Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.