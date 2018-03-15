'Ekonomide işler yolunda'

2017 yılının ikinci yarısından bu yana önceki yılın aynı dönemlerine göre 1 milyonun üzerinde net istihdam artışı kaydedildiğini vurgulayan Elvan, Aralık 2017 döneminde bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdamın 1 milyon 619 bine ulaştığını kaydetti. 2017 yılının son üç döneminde gerçekleşen verilerin, son 3 yılın en yüksek istihdam artışının gerçekleştiğini gösterdiğine dikkat çeken Elvan, "2017 yılı başında uygulamaya konulan istihdam teşvikleri neticesinde gerçekleşen bu veriler, ekonomimizin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ve istihdam oluşturma kapasitesini giderek arttırdığını göstermektedir. 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde de işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

'GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ'

Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan iş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğiliminin sürdüğünü söyleyen Bakan Elvan, "Nitekim bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 0.8 puan yani 1 milyon 39 bin kişi artarak yüzde 52.4’e yükselmiştir. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki artış hızlı bir şekilde devam etmektedir. Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir. Genç işsizlikte son üç dönemde artan oranlarda gerileme kaydedilmiştir. Genç işsizlik, Aralık döneminde yüzde 24’ten yüzde 19.2’ye gerilemiş, son 7 yıl için rekor bir düşüşe imza atılmıştır. Bu durum istihdamımızın sadece nicelik olarak değil kapsayıcılık yönünün de iyileştiğini, aynı zamanda ekonomimizin artan oranda iş gücüne katılmakta olan genç nüfusumuzu istihdam etme kapasitesinin de arttığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'BEKLENENİN ÜSTÜNDE İYİLEŞME VAR'

2017 yılının ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamında pozitif katkının görülmesinin, büyümenin kompozisyonuna dair de olumlu işaretler verdiğini belirten Elvan, "Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 249 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artış eğilimi de sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında 1 milyon 116 bin kişilik artış kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır. 2017 yılında gerçekleşen veriler, ekonomimizin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini göstermektedir. Ekonomimiz emin adımlarla yoluna devam etmekte, güçlü büyüme güçlü istihdamı da beraberinde getirmektedir" şeklinde konuştu.

