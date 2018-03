Ekonomide destan yazılıyor

15 TEMMUZ darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. İlk şoku çabuk atlatan Türkiye ekonomisi, hükümetin teşvikleriyle hızla toparlandı. Ekonomi, ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü, ihracat arttı,

1.4 milyon kişiye iş sağlandı.



Türkiye ekonomisinin artık daha güçlü olduğunu vurgulayan iş dünyası, yatırımlarını ve istihdamı artırmaya odaklanıyor. İş dünyası, “Hainlerin çaldıklarını yerine koymak hatta üzerine fazlasını verebilmek için ekonomik destan yazılıyor” diyor.



Ekonomiyi canlı tuttuk



MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle olumsuz etkilendiğini hatırlattı. Darbe girişimi sonrası ekonomide bozulan güveni yeniden tesis etmek, üreticiyi ve tüketiciyi cesaretlendirmek için Ağustos ayından itibaren ekonominin desteklenmesine yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Ağbal, özel sektör yatırımlarını canlandırmak ve istihdamı artırmak için firmalara ilave teşvikler sağladıklarına işaret etti.

İç talebi canlandırmaya yönelik olarak sektörel vergi indirimleri yaptıklarını, işletmelerin vergi ve prim borçlarını yapılandırdıklarını dile getiren Ağbal, Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB aracılığıyla krediye erişimi artırdıklarını söyledi. Ağbal, üretimin desteklenmesi ve talebin canlanmasına yönelik düzenlemelerin her biri için ayrı ayrı ve özel çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Darbe girişimi sonrası ekonomi kurumlarımızın aldığı tedbirler ve ekonomimizin sağlam temelleri sayesinde piyasalarda hızlı bir şekilde istikrar sağlandı ve 2016’nın son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif büyüme patikasına girdi. Bu yılın ilk çeyreğinde de byüzde 5’lik güçlü bir büyüme performansı gösterdik. Reel kesim güven endeksi yüzde 110 seviyelerine çıktı. Üretim göstergelerindeki iyileşmeyle beraber, ihracat ve turizmde de yükseliş trendi başladı.”

Ağbal, önümüzdeki dönemde de ara vermeden hızla uygulamaya devam edecekleri reformlar, alınan tedbirler ve dış konjonktürdeki olumlu gelişmelerin ekonomideki canlanmayı destekleyeceğini dile getirdi.



30 ülkeye ticaret heyeti



TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM olarak darbe girişiminin başladığı ilk saatlerden itibaren dik duruş sergilediklerini belirterek, “Darbe kalkışmasının yaşandığı gecenin erken saatlerinde bir basın açıklaması yayınladık, ‘Demokrasi, milli irade ve hükümetimizin yanındayız’ dedik. Ertesi gün başka basın açıklaması ile ‘İradesine sahip çıkan millet ihanete teslim olmadı’ diyerek kalkışmayı kınadık. Yine aynı gün ‘Durmak yok çalışmaya devam’ dedik. Panama ve Guatemala heyetimizi yolcu ettik. 15 Temmuz’dan bu yana 30 ülkeye ticaret heyeti gerçekleştirdik” dedi. Türkiye ekonomisinin tüm kurumlarıyla etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiğini vurgulayan mektuplar hazırladıklarını aktaran Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti: “Birçok Bakanımız ile 11 ülkeye ziyaret gerçekleştirdik. Türkiye İmaj Kampanyası’nı hayata geçirdik. Bu ülkenin ticaret elçileri olarak ülkemiz için çalışmaya devam ettik ve edeceğiz.”



KARARLILIKLA değer yaratmaya devam edeceğiz



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Ülkemizin karşılaştığı tüm zorlukları, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, ortak bir bilinçle aşabileceğimize ve hepimizi daha aydınlık günlere taşıyacak ortak hedeflere ancak ‘biz’ olarak koşabileceğimize yürekten inanıyoruz. Biz de Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, bu inançtan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için ekonomiden sanata her alanda hızımızı kesmeden ülkemize yatırım yapmayı sürdürdük. 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi, bundan sonra da toplumumuz ve ekonomimiz için değer yaratmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.



Demokrasi varsa hepimiz varız



KOÇ Holding: Cumhuriyetimizin en temel yapıtaşı demokrasidir ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak milletimizin geleceğinin en önemli garantisidir. Koç Topluluğu’nun ana ilkesi olarak benimsediğimiz, kurucumuz Vehbi Koç’un şu sözleri geleceğimize de ışık tutmaktadır: ‘Benim anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar.’



Destansı mücadele



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Mustafa Koca: Bugün, bir gecede hainlerin milletimizden çaldıklarını yerine koyabilmek, hatta üzerine daha da fazlasını verebilmek için ayrı bir ekonomik destan yazılıyor. Bir yıl gibi bir sürede, büyük bir badire atlatan ülkemizin gösterdiği performans takdire şayandır. 15 Temmuz sonrası ekonomide de destansı bir mücadelenin verildiğinin açık göstergesidir.”



Birlik içinde her türlü engeli AŞACAĞIZ



Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehditlere bedenleriyle siper olan vatandaşlarımıza karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Yaşananların tekrarına izin vermememiz, ülkemiz ve geleceğimiz için daha büyük değer üretmemiz, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla çaba göstermemiz gerekiyor. Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına, kalkınma ve refahımıza katkı sunacağına inanıyoruz. Bu inancımız, Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz sonsuz güven ve iyimserlikten gücünü alıyor.”