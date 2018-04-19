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'Ekonomide belirsizlikler bitecek'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, erken seçim kararına ilişkin konuştu

'Ekonomide belirsizlikler bitecek'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, erken seçim kararına ilişkin konuştu

19 Nisan 2018 Perşembe 22:36
'Ekonomide belirsizlikler bitecek'
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, erken seçim kararına ilişkin "Belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından son derece yerinde bir tercihtir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararı tüm milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir. Türkiye, 24 Haziran sonrasında hedeflerine hızla ilerleyecektir" ifadesini kullandı.

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Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiRifat HisarcıklıoğluErken Seçim
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