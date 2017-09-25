Ekonomi yönetiminde yeni atamalar

EKONOMİ Bakanlığı Müsteşar yardımcılıklarına Tarık Sönmez ve Hüsnü Dilemre atanırken, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Alkan, Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman İlter getirildi. Resmi Gazete 'nin 23 Eylül tarihli sayısında yer alan atama kararına göre ise Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'ne Burcu Aydın Özüdoğru atandı.

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