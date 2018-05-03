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'Ekonomi yatırımla gelişir'

Türkiye Ekonomi Bankası'nın (TEB) kurumsal gelişim eğitimi TEB KOBİ Akademi, Antalya'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle bir araya geldi

'Ekonomi yatırımla gelişir'

Türkiye Ekonomi Bankası'nın (TEB) kurumsal gelişim eğitimi TEB KOBİ Akademi, Antalya'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle bir araya geldi

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:22
'Ekonomi yatırımla gelişir'
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TEB KOBİ Akademi'nin Antalya programının açılışına Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Baro Başkanı Polat Balkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda davetli katıldı. Antalya'nın Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, hangi parametre alınırsa alınsın Türkiye'nin dördüncü, beşinci sırasında bir şehir olduğunu kaydetti. Turizmde Türkiye'nin başkenti, tarımda yaş meyve sebzeden, fide ve tohuma kadar tarımsal üretim merkezi olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Diğer taraftan çok önemli bir ticaret ve üretim merkezi. Belki çok büyük sanayi kuruluşlarımız yok ama bugün üzerinde konuştuğumuz çok sayıda KOBİ'miz var. Gıdadan yat sanayine kadar üretim yapıyor. KOBİ Akademi'nin onun için Antalya'da düzenleniyor olması, buradaki sanayici ve üreticilerimiz açısından önemli" dedi.
'BANKACILIK DEĞİŞİYOR'
Dünyanın, anlayışların, her şeyin değiştiğine değinen Vali Karaloğlu, "Bankacılık da değişiyor. Eskiden bankalar kredi verir, kredisini takip ederdi sadece. Büyük ekonomik krizlerde önce bankalar çöker, kredi geri çağırma diye bir saçmalık vardı. Probleminiz yok ama banka kriz geliyor korkusuyla gelir önce size çökerdi. Şimdi artık sadece finansman danışmanlıkta değil, çok çeşitli alanlarda müşterisine sanayici ve yatırımcısına danışmanlık yapan kurumlara döndü. Hala buna direnenlerde var. İyi uygulamalardan biri TEB. Artık işler iyi giderken daha iyinin yolunu gösteren, kötü giderken kötüden çıkışın yolunu arayan bir danışman olmak zorunda bankalar" diye konuştu.
'SEKTÖRLER ÖZELE TESLİM'
Eskiden ekonomide sermaye en önemli güçken artık sermayenin tek başına bir şey ifade etmediğini belirten Türel ise, "O yüzden KOBİ Akademi'nin Antalya'da bulunması KOBİ'ler açısından büyük avantaj. Türkiye geçmişte büyümesinin yüzde 90'ını devlet yatırımlarıyla gerçekleştirmekteydi. Bugün ise tamamen tersine dönmüş, yüzde 90'ı devlet yerine özel sektör olmuş. Özel sektörün içinde KOBİ'lerin payına baktığımızda da yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor. Ülkenin gelişmesi ekonominin gelişmesiyle, ekonominin gelişmesi de ancak yatırımla mümkün. Ama doğru yatırım, yatırım sonrası işletme modeli ve geleceğe emin adımlarla yürümesine vesile oluyor. Bankalar eskiden sadece parası olana kredi verirdi, şimdi ise artık parası ve fikri olana kredi veriyor" dedi.
'EĞİTİMLER ÇOK ÖNEMLİ'
TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, tarımdan belediye bankacılığına kadar birçok alanda finansman dışındaki ihtiyaçlara yönelik de birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi. Boz, TEB KOBİ Akademi'yle KOBİ'lerin ufkunu açan bilgiler paylaşıldığını kaydetti. İş geliştirici eğitimlerle on binlerce iş insanına stratejik yönetim, nasıl büyüyecekleri, ticareti, yeni çıkan kanunların anlatıldığını belirten Boz, değişen dünyada en fazla önem kazanan şeyin insan, data yani veri ve dijital teknoloji olduğunu vurguladı. Boz, girişimcilik eğitimlerinin üniversiteler ve ilkokullarda da verildiğini anlattı. 

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Türkiye Ekonomi BankasıTEB KOBİ AkademiKüçük
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