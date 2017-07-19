Ekonomi o isimlere emanet

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA Maliye Bakanı Naci Ağbal Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan