Ekonomi o isimlere emanet

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA Maliye Bakanı Naci Ağbal Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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