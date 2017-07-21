Ekonomi Bakanlığından Güneydoğu'ya çıkarma

BAKANLIĞIN 150 bürokratı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ihracatçılara devlet teşvikleri ve desteklerinde bilinmeyenler ve yeni uygulamaları anlatacak. GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık uzmanlarının 28-29 Temmuz tarihlerinde, GAİB koordinasyonunda bölgedeki illerde faaliyet gösteren ihracatçı firmaları ziyaret ederek, devlet teşviklerini ve desteklerini anlatacağını bildirdi.Uygulamaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Çıkmaz, şunları kaydetti: "Devlet teşvikleri ve desteklerinde bilinmeyenler ve yeni uygulamalar hakkında yetkililer, bizzat ihracatçı firmalarımızı ziyaret ederek ilk ağızdan bilgilendirme yapacak.Konuyla ilgili genel müdürler dahil uzmanlardan oluşan 150 kişilik kafile, 28-29 Temmuz'da Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde bulunan üyelerimize yönelik ziyaretler gerçekleştirecek, uygulanmakta olan destek araçları ve teşvik uygulamalarının yanı sıra son zamanlarda uygulamaya konulan değişikliklerle ilgili bilgiler verecek."
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