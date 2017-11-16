Ekmek zammıyla ilgili flaş açıklama

EKMEĞİN kilogram fiyatının 5 lira olacağını kaydeden Balcı, fiyatın asla değişmeyeceğini dile getirdi. Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını duyurarak, ekmekte gizli zammın söz konusu olmadığını söyledi
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