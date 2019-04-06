Ekmeğe zam yapılacak mı? Resmi açıklama geldi

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. Balcı, ekmeğin kilosunun 6.25 TL olduğunu söyleyerek, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Bursa İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. İnegöl Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Davut Bıyık, davet üzerine İnegöl'e gelen Balcı'ya teşekkür ederek, fırıncıların sorunlarını masaya yatıracaklarını söyledi.

"ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Burada konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Türkiye genelinde uygulanan fiyatların devam edeceğini belirterek, ''Yeni bir fiyat artışı şu günlerde söz konusu değil. Ekmeğin, kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş uygulanmakta. Ham madde fiyatlarda değişiklik olursa, o zaman düşünürüz. Geçen yıla göre ham madde fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış var. Yalnız un fiyatlarında değil, tüm işletme giderlerinde bir değişiklik var. Fırıncı esnafımız bugüne kadar özveri göstermişlerdir. Türkiye genelinde günde ortalama 6 milyon adet ekmek israf ediliyordu. Ekmeği israf etmeme konusunda Cumhurbaşkanımız başkanlığında başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde israf oranını 4 milyon 900 bine düşürmüştük. Halkımızın ekmeği bilinçli tüketmemesinden kaynaklanıyor. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz ekmek fazla alayım düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Artık gece 1'de her yerde ekmek bulma imkanınız var. Tüketici olan halkımız tüketeceği kadar ekmek alması gerekir. Fazla ekmek alıyorsa da iyi muhafaza edip, israf etmemesi gerekir. Fırıncılarımız da satacağım düşüncesiyle fazla ekmek üretmesinler. Bunu hayvana yem olarak da verseniz olmaz. Ekmeği, hayvana yem olmaktan kurtarmalıyız" dedi.