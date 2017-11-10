Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109480
ALTIN
160.034
DOLAR
3.8757
STERLİN
5.0874
EURO
4.5100
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
banner468

Ekmeğe israf ayarı! Gramajı değişecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tebliğde yapacağı değişiklikle, israfı önlemek için 250 gram olan ekmek artık 200 gram üretilebilecek

Ekmeğe israf ayarı! Gramajı değişecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tebliğde yapacağı değişiklikle, israfı önlemek için 250 gram olan ekmek artık 200 gram üretilebilecek

10 Kasım 2017 Cuma 11:38
Ekmeğe israf ayarı! Gramajı değişecek
banner404

EKMEK Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaptığını, görüşmede İstanbul'daki fırıncıların yaşadığı sorunları aktardığını ifade etti. Bakanlığın israfın nedenine ilişkin bir araştırma yaptığını, araştırmada, ekmekte israfı artıran nedenlerin "ucuzluk" ve "gramaj" olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kolivar, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne göre şu anda ekmek üretiminde alt sınırın 250 gram olduğunu, söz konusu alt sınırdan başlamak üzere 50'şer gram artışlarla ekmek üretilebildiğini anlattı.

"TABAN 200 GRAM OLACAK"

Kolivar, "Bakanlığın tebliğde yapacağı değişiklikle israfı önlemek amacıyla artık ekmek 200 gram üretilebilecek. Ekmekte taban 200 gram olacak, bunun altında olmayacak. Gramaj artışı da 10'ar gram olacak." dedi.

Yeni tebliğin yeni yıla yetişmesini beklediklerini ifade eden Kolivar, "Fırında 200 gram da, 250 gram da, 300 gram da, 400 gram da olacak. Halk hangisini isterse onu alacak. Bu çeşitlendirme sayesinde özellikle tek veya iki kişilik ailelerde küçük ekmek alınmasıyla israf azalacak." diye konuştu.

"İSTESOB YENİ FİYAT BELİRLEYECEKTİR"

Cihan Kolivar, tebliğin yeni haliyle 2018 itibarıyla uygulanmasını, yayımlanmasını beklediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu durum kesinlikle gizli zam olarak algılanmamalı. Burada biz fırıncıların da gözlemlediği, ekmeğin gramajının kişiye fazla gelmesi sonucu israf olması. Burada ana hedef, israfın azaltılması. Zaten ekmek fiyatlarını belirleyen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yeni tebliğ sonrası ekmek fiyatlarını yeniden değerlendirecek, bu kapsamda yeni fiyat belirleyecektir. Biz fırıncılar için de ekmek israfının önüne geçilmesi birincil meseledir."

"SICAK EKMEK YEME ALIŞKANLIĞI İSRAFI ARTIRIYOR"

Bayrampaşa'da fırıncılık yapan Münir Kazdal, İstanbul'da günde 2-3 milyon ekmeğin israf edildiğini, çöpe gittiğini, israfın ana sebeplerinden birisinin sıcak ekmek yeme alışkanlığı olduğunu söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıİstanbulEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin altında 2,5 trilyon dolar yatıyor!
Türkiye'nin altında 2,5 trilyon dolar yatıyor!
Bakandan annelere müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkında sona gelindi
Bakandan annelere müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkında sona gelindi
Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı
Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim