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Ekipler kimseye acımıyor! İstanbul'da ilk gün bilançosu 126 bin lira

Yasağın ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

EKONOMİ 02.11.2019, 13:13
Ekipler kimseye acımıyor! İstanbul'da ilk gün bilançosu 126 bin lira
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TRAFİKTE geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı araç yakalanarak toplamda 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

2 BİN 4'ER LİRA CEZA KESİLDİ

"Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANANLARA 86 BİN 172 LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86 bin 172 lira ceza kesildiği belirtildi. "Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" gerekçesiyle 10 sürücüye ise 108'er liradan toplam bin 80 lire ceza kesildiği kaydedildi.

#Çakarlı araç #İstanbul #Para cezası #Sürücü #Çakar lamba
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