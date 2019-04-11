Ek iş yapanlar işini kaybedebilir!

BELİRSİZ süreli iş sözleşmesi ile bir işverene bağlı olarak çalışan işçi, mesai saatleri dışında gelir elde etme amaçlı başka bir iş yaparsa ne olur sorusunun cevabı belli oldu. Hem mahkeme hem de Yargıtay bu konuda fikir birliğine vardı ve son noktayı koydu.

EK İŞ YAPAN İŞİNDEN OLDU!

Yargıtay verdiği kararda, işveren açısından ilgili davranışın haklı sebep teşkil edecek nitelikte ve ağırlıkta bulunmamakla birlikte geçerli fesih olduğuna hükmetmiştir. Sadakat borcuna aykırı görülen durum sebebiyle çalışan tazminat hakları saklı kalmakla birlikte işten çıkarılmıştır.