Ek iş yapanlar işini kaybedebilir!

Mesai saatleri dışında ek gelir elde etmek için başka bir işte çalışanlar, işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Yargıtay’ın bu konuda verdiği karar ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki ek iş yapan çalışan işveren tarafından işinde çıkarılabilir mi, böyle bir durumda kıdem tazminatın durumu ne olur? İşte detaylar…

Ek iş yapanlar işini kaybedebilir!
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BELİRSİZ süreli iş sözleşmesi ile bir işverene bağlı olarak çalışan işçi, mesai saatleri dışında gelir elde etme amaçlı başka bir iş yaparsa ne olur sorusunun cevabı belli oldu. Hem mahkeme hem de Yargıtay bu konuda fikir birliğine vardı ve son noktayı koydu.

EK İŞ YAPAN İŞİNDEN OLDU!
Yargıtay verdiği kararda, işveren açısından ilgili davranışın haklı sebep teşkil edecek nitelikte ve ağırlıkta bulunmamakla birlikte geçerli fesih olduğuna hükmetmiştir. Sadakat borcuna aykırı görülen durum sebebiyle çalışan tazminat hakları saklı kalmakla birlikte işten çıkarılmıştır.

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