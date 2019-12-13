Sürücü belgesi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşların yatırması gereken ehliyet harçları yatırılmadığı takdirde sürücü belgesinin verilmediği bir meblağdır. Yeni belge alacakların yanı sıra ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin de bu ehliyet harcını yatırması gerekmektedir. Ancak ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar harçlar ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları için harcın ne kadar olduğu ve nereye yatırılacağı konusu hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Peki, Ehliyet yenileme harcı ne kadar oldu, nereye yatırılır? İşte konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için haberimiz…

EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR OLDU, NEREYE YATIRILIR?



Ehliyet yenileme işlemlerinden önce tüm evraklarınızın tam olması gerekmektedir. Bu nedenle eğer sorunsuz bir şekilde ehliyet yenileme işlemi halletmek istiyorsanız aşağıdaki belgeleri tamamlamanız gerekmektedir.

Ehliyet yenilemede istenen evraklar;

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 1 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir)

Ehliyet yenilemek isteyen kişiler için iki farklı seçenek vardır. Biri eski tip ehliyeti yine eski tip ehliyet ile değiştirmek. Diğeri ise eski tip ehliyet sahibi kişilerin yeni tip ehliyetler ile değişim yapmaları. Eğer eski tip ehliyet ile değişim yapacaksanız, 2019 yılında eski tip belge için toplamda 15 TL'lik bir ödeme gerçekleştiriyor. Bu ödemeden 2 TL'si Polis Vakfı'na aktarılırken 13 TL'si değerli kağıt bedeli olarak sürücülerden talep ediliyor.

Bunun yanı sıra yeni tip ehliyet almak istiyorsanız, 2019'da çıkartılan yeni tip ehliyetler içinse 30 TL Polis Vakfı ücreti 166 TL de değerli kağıt bedeli ücreti talep ediliyor. Yenileme işlemleri için ödenecek harç tutarları Maliye bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Ayrıca internetten ödeme de yapabilirsiniz.

SÖZCÜ