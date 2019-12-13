banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Ehliyet yenileme harcı ne kadar oldu, nereye yatırılır?

Ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ehliyet harçlarıdır. Ehliyet yenileme harcı ne kadar oldu, nereye yatırılır?

EKONOMİ 13.12.2019, 15:15
Ehliyet yenileme harcı ne kadar oldu, nereye yatırılır?
banner404

Sürücü belgesi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşların yatırması gereken ehliyet harçları yatırılmadığı takdirde sürücü belgesinin verilmediği bir meblağdır. Yeni belge alacakların yanı sıra ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin de bu ehliyet harcını yatırması gerekmektedir. Ancak ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar harçlar ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları için harcın ne kadar olduğu ve nereye yatırılacağı konusu hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Peki, Ehliyet yenileme harcı ne kadar oldu, nereye yatırılır? İşte konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için haberimiz…

EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR OLDU, NEREYE YATIRILIR?

Ehliyet yenileme işlemlerinden önce tüm evraklarınızın tam olması gerekmektedir. Bu nedenle eğer sorunsuz bir şekilde ehliyet yenileme işlemi halletmek istiyorsanız aşağıdaki belgeleri tamamlamanız gerekmektedir.

Ehliyet yenilemede istenen evraklar;

– Eski ehliyet belgeniz
– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
– Sürücü olur sağlık raporu,
– 1 adet biyometrik fotoğraf,
– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,
– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli
– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir)

Ehliyet yenilemek isteyen kişiler için iki farklı seçenek vardır. Biri eski tip ehliyeti yine eski tip ehliyet ile değiştirmek. Diğeri ise eski tip ehliyet sahibi kişilerin yeni tip ehliyetler ile değişim yapmaları.  Eğer eski tip ehliyet ile değişim yapacaksanız, 2019 yılında eski tip belge için toplamda 15 TL'lik bir ödeme gerçekleştiriyor. Bu ödemeden 2 TL'si Polis Vakfı'na aktarılırken 13 TL'si değerli kağıt bedeli olarak sürücülerden talep ediliyor.

Bunun yanı sıra yeni tip ehliyet almak istiyorsanız, 2019'da çıkartılan yeni tip ehliyetler içinse 30 TL Polis Vakfı ücreti 166 TL de değerli kağıt bedeli ücreti talep ediliyor. Yenileme işlemleri için ödenecek harç tutarları Maliye bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Ayrıca internetten ödeme de yapabilirsiniz.

SÖZCÜ

#Ehliyet yenileme harcı #ehliyet #Ehliyet Harcı
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:29
Güneş 07:55
Öğle 12:57
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545