Egzoz takibi online oluyor

EGZOZ gazı emisyon ölçümleri motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin kontrolünde önemli rol oynuyor. Taşıtlar, periyodik bakımlarının yaptırılmaması, emisyon kontrol ekipmanlarının tahrip olması, uygunsuz yakıt kullanılmasına bağlı olarak insanları zehirleyen araçlara dönüşebiliyor. Bu nedenle taşıt sahiplerinin, araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırarak, egzoz emisyonlarının standartlara uygunluğunu belgelemek için gerekli ölçümleri yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

FAZLADAN BELGE TAŞINMAYACAK

Bu yönetmeliğe göre "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" oluşturuldu. Takip sistemi ile Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon ölçümleri elektronik ortamda yürütülecek, ölçüm yapılan taşıtlar fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileri ile sisteme kaydedilerek, bakanlık tarafından "online" takip edilecek. Ölçümler, bakanlığın elektronik sistemine kaydedildiği için egzoz emisyon pulu ve ruhsatına da ihtiyaç duyulmayacak. Böylece vatandaş fazladan belge taşımak zorunda kalmayacak.