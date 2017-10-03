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Ege narenciye rekoltesinde düşüş bekleniyor

Ege Bölgesi’ndeki narenciye ürünleri rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 23 azalış bekleniyor. 2017/18 sezonu Ege Bölgesi narenciye rekoltesi 428 bin 493 ton olarak tespit edildi. Geçen sezon ise narenciye rekoltesi 555 bin 149 ton idi

Ege narenciye rekoltesinde düşüş bekleniyor

Ege Bölgesi’ndeki narenciye ürünleri rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 23 azalış bekleniyor. 2017/18 sezonu Ege Bölgesi narenciye rekoltesi 428 bin 493 ton olarak tespit edildi. Geçen sezon ise narenciye rekoltesi 555 bin 149 ton idi

03 Ekim 2017 Salı 09:50
Ege narenciye rekoltesinde düşüş bekleniyor
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EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nin tespiti amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne rekolte çalışması yaptırdı. Ege Bölgesi illeri İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir’de yapılan rekolte çalışmasına göre Muğla, 277 bin 754 ton narenciye rekoltesiyle ilk sırada yer alırken, İzmir 78 bin 766 ton, Aydın 65 bin 813 ton ve Balıkesir 6 bin 161 ton narenciye rekoltesine sahip olacak.

En dramatik düşüş mandalina rekoltesinde

Ege Bölgesi’nde 2017/18 sezonunda 272 bin 437 ton portakal rekoltesi bekleniyor. Portakal, rekoltesi 2016/17 sezonunda 303 bin 998 ton olmuştu. Portakal rekoltesindeki düşüş yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.
Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nde en dramatik düşüş mandalina da yaşandı. 2016/17 sezonunda 193 bin 551 ton olan mandalina rekoltesi, bu sezon yüzde 47’lik düşüşle 101 bin 997 ton’a geriledi.
Limon rekoltesi, 53 bin ton’dan 50 bin ton’a düşerken, Altıntop (Greyfurt) rekoltesi ise 4 bin 223 ton’dan, 2 bin 526 ton’a indi.

Çiçeklenme dönemindeki sıcaklar rekolteyi düşürdü

Narenciye rekoltesindeki düşüşün çiçeklenme dönemindeki mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları olduğu bilgisini paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, narenciye ürünlerinin kalitesindeki yüksekliğin ise sevindirici olduğunu, ihracatçıların ihraç edecek ürün bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını kaydetti.
Akdeniz Bölgesi’ndeki narenciye rekoltesinde bir düşüş gözlemlenmediğini anlatan Seyyar, “Türkiye genelinde hem ihracat, hem de iç piyasa için narenciye temininde çok sorun yaşanacağını öngörmüyoruz. İzmir mandalinasının fiyatında bir miktar hareketlilik olabilir” diye konuştu.

Mandalina ihracatta limonu geçti

Türkiye, 2016 yılında 880 milyon dolarlık narenciye ihracatına imza atarken, narenciye ihracatı 2015 yılında 840 milyon dolar olmuştu. Narenciye ihracatı yüzde 5 artış gösterirken, Mandalina 313 milyon dolarlık ihracatla uzun yıllardır ilk sırada yer alan limonu geçti ve ilk sırada yer aldı.
Türkiye’nin limon ihracatı 2016 yılında 306 milyon dolar olurken, Portakal ihracatından 173 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Greyfurt ihracatımız ise yüzde 16’lık artışla 88 milyon dolara çıktı.
Narenciye ihracatında ülkeler bazında ise; Rusya 271 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin Narenciye ürünleri ihracatının yüzde 31’i Rusya’ya yapıldı. Rusya’yı 188 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihracatı ile Irak ve 87 milyon dolarlık tutarla Ukrayna izledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Ege BölgesiNarenciyeMandalina
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