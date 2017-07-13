Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Efsane marka tarihe karışıyor! Artık üretilmeyecek

Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı. Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak

Efsane marka tarihe karışıyor! Artık üretilmeyecek

Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı. Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:51
Efsane marka tarihe karışıyor! Artık üretilmeyecek
banner404

1992 yılından beri  ABD'nin en önemli spor otomobil simgelerinden biri haline gelmiş olan  Dodge Viper'ın üretimine 2017 yılı itibariyle son veriliyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Fiat  Chrysler sadece  Detroit'te Conner Avenue üzerinde kalan Viper montaj fabrikasındaki üretimin sonunu belirten yeni UAW ( Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok otomotiv tesislerinde çalışanlarını temsil eden United Auto Workers sendikası) sözleşmesini onayladı.

YETERLİ TALEP GÖRMEDİ

Viper'ın 2013 yılında satışlarının canlanmasıyla birlikte el montajı üretim yapan  Detroit'teki fabrikaya 80 işçi alınmıştı. Geçen yıl sadece 760 adet satılan  Dodge Viper'ın yeterli talep görmemesi üzerine üretimine son verildiği söyleniyor. Son dönemde 15 bin dolarlık indirime rağmen  Eylül 2015'e kadar 503 adet satılan Viper, önceki yılın aynı dönemine göreyse yüzde 8 azalma göstermiş.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriChryslerAmerikaDetroitSendika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim