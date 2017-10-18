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ECONALANYA için geri sayım

İlk Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı, 20-21 Ekim tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Kestel'de bulunan Sun Star Resort Otel'de düzenlenecek

ECONALANYA için geri sayım

İlk Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı, 20-21 Ekim tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Kestel'de bulunan Sun Star Resort Otel'de düzenlenecek

18 Ekim 2017 Çarşamba 22:05
ECONALANYA için geri sayım
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ALKÜ Ekonomi Finans Bölümü, yılda 2 defa düzenlemeyi planladığı uluslararası konferanslardan ilkini tarım ve gıda ekonomisine yönelik olarak nisan ayında yapmıştı. “1. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı” bu yılın ikinci ve en önemli ekonomi konferansı olacak. 
20 Ekim'de yapılacak olan konferansın ismi “ECONALANYA” olarak belirlendi. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin 'ECONALANYA' adı altında tartışılacağı uluslararası bir platformun da temelleri de böylece atılmış olacak. 20 Ekim’de yapılacak ECONALANYA’ya davetli konuşmacıların sunumları 'BREXIT ve Ekonomik Etkileri' üzerine olacak.
AVRUPA'DAKİ GELİŞMELER BÖLGEYİ ETKİLİYOR
ALKÜ Ekonomi Finans Bölümü'nden konferansın önemine ilişkin kısa bir bilgilendirme yazısı yayınladı. Yazıda şu ifadelere yer verildi: 
"Alanya ve çevresinin ekonomi olarak en büyük payı turizm oluşturuyor. Avrupa'daki bir çok gelişme de Alanya'yı yakından ilgilendiriyor ve ekonomisine doğrudan etki ediyor. Türkiye ekonomisinin geneli değerlendirildiğinde de, dış ticaretin yarısına yakınını Avrupa Birliği Ülkeleri ile yapılmakta. Alanya ve Türkiye Ekonomisi açısından Avrupa ekonomisindeki gelişmelerin güncel olarak takip edilmesi, ileriye yönelik ekonomik planlar açısından önem kazanıyor. Birincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı'nda, Avrupa Birliği’nde son dönemde en önemli tartışma konusu olan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde ayrılışı (BREXIT) ve ekonomik etkileri üzerinedir."
EKONOMİ UZMANLARI ALANYA'YA GELECEK
Programa İtalya Bologna Üniversitesinden Prof. Dr. Paolo Luciano Adalberto Manasse, Macaristan Bilim Akademisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adam Török ve UMUC Avrupa Bölümü’nden Prof. Dr. Nejat Erk davetli konuşmacı olarak katılacak. İki gün sürecek organizasyon, 20 farklı ülkeden katılımcıların yapacakları sunumlar ile tamamlanacak.
 

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İlk Uluslararası Ekonomik Araştırmalar KonferansıECONALANYAAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
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